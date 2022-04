Sono stati finora 2.379 i fortunati vincitori della Lotteria Receipt, che ha distribuito premi per quasi 35 milioni di euro (per l’esattezza 34 milioni e 857mila euro).

Questo il bilancio dei primi 13 mesi di gioco, lanciato a marzo 2021 dal governo per aggiungere uno strumento alla lotta all’evasione fiscale. “Non è andata esattamente come speravamo ed è per questo che ora stiamo cercando di rilanciarlo.”

Come è già risaputo, la Lotteria distribuisce premi ogni settimana e ogni mese, sia agli acquirenti che ai commercianti, e ora qualcosa potrebbe cambiare su questo aspetto. Tra le nuove misure che il governo vorrebbe mettere in atto per rafforzare la lotta all’evasione fiscale c’è anche l’intenzione di rendere attualmente periodiche le vincite della Lotteria Scontrini Istantanei, ovvero permettere ai vincitori di conoscere il premio al momento dell’acquisto.

Tutto questo con l’obiettivo di rendere più appetibile la Lotteria e di ridurre così l’enorme evasione fiscale legata alla mancata emissione di scontrini.

Le novità introdotte

Negli scontrini derivanti dagli acquisti non sarà più presente il codice a barre ma un QR-Code che, riconosciuto dal cellulare tramite un App, consentirà ai clienti di sapere subito se hanno vinto o meno.

Si prevede anche un aumento delle estrazioni, anche se gli importi saranno inferiori a quelli attualmente previsti.

Per ogni acquisto effettuato con carte di credito o bancomat vengono emessi biglietti virtuali con i quali si partecipa alle estrazioni. Viene emesso un biglietto ogni dieci centesimi di spesa.

Acquistando beni e servizi di almeno un euro pagati per via elettronica, i consumatori possono partecipare all’estrazione a premi di migliaia di euro. È importante che gli acquisti vengano effettuati in prossimità di punti vendita che trasmettono elettronicamente le tariffe e quindi generano biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.