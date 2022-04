L’allarme salmonella continua a preoccupare tutta Europa in seguito ad una scoperta che è stata fatta all’interno di alcuni prodotti della Kinder. I casi sono per ora tutti collegati allo stabilimento di Arlon, in Belgio, dove sono in forte aumento, costringendo di fatto la Ferrero a ritirare diversi prodotti dal mercato, come i Kinder Schoko Bons e tanti altri della gamma.

Sono stati annunciati dei nuovi richiami relativi anche ai Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, i Kinder Sorpresa Maxi “Puffi” e “Miracoulus”. Il ministero della Salute già stava indagando su tutto ciò, ma la situazione ora si sta aggravando giorno dopo giorno.

Kinder: i casi di salmonella crescono e con sé anche la preoccupazione

Andando a sviscerare l’argomento, pare che i Kinder Sorpresa “Pulcini” siano coinvolti tutti i lotti fino a L098L con date di scadenza fino al 21/08/2022. Stessa data riguarda i Sorpresa Maxi “Puffi” e Miracoulus, con i lotti coinvolti fino a L098L. In più, pare che proprio nelle ultime ore siano arrivate altre brutte notizie per quanto riguarda i Kinder Schoko Bons per tutti i lotti fino a L098L con scadenze fino al 19/11/2022.

Si parla ovviamente di tutti prodotti che sono stati tolti prontamente dal mercato anche in altri Paesi dell’Europa oltre all’Italia. Anche i supermercati di punta, infatti, come Carrefour e Lidl, hanno pubblicato varie circolari che annunciano tale ritiro. I casi continuano a crescere e per questo la Kinder ha messo in allarme anche i consumatori delle uova di Pasqua, insieme anche agli altri prodotti del marchio.