Iliad ha rilanciato la sua offerta commerciale nella stagione primaverile, riproponendo per tutti i suoi abbonati la tariffa Giga 150. I clienti che decidono di attivare questa tariffa potranno beneficiare di una ricca iniziativa con consumi e prezzi molto competitivi.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il pacchetto per gli utenti che decidono di attivare la Giga 150 riceveranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet. Nel ticket è anche previsto il servizio 5G completamente a costo zero. Proprio su questo fronte Iliad si differenzia dagli altri operatori low cost.

Nel 2022 il gestore francese ha deciso di investire importanti risorse proprio nello sviluppo delle reti di nuova generazione. Le reti 5G di Iliad in tal senso arriveranno in numerose città prima del prossimo dicembre.

Gli investimenti sempre più ingenti di Iliad sul 5G porteranno ad una serie di conseguenze. Proprio come previsto da TIM e Vodafone, a breve anche il gestore francese darà vita ad un suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

La differenza tra Iliad e gli altri operatori come TIM e Vodafone è sulle tempistiche. In controtendenza rispetto agli altri gestori, anche Iliad rinuncerà alle reti 3G, ma non nel breve termine. In base a quanto previsto, il 3G del provider francese continuerà ad essere presente almeno sino a quando l’operatore non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.