Iliad: fibra a 5 gigabit e due offerte mobili fino a 300GB e con il 5G

Iliad si sta occupando di alcune problematiche ultimamente, le quali non gli stanno di certo rendendo la vita difficile. Il noto provider che ormai non si occupa solo di telefonia mobile, ha reso noto che nell’ultimo periodo io sono state comminate alcune sanzioni in merito alla fibra ottica ma anche al 5G.

Tralasciando tutto ciò, e tornando alle note liete, le offerte del provider sembrano andare a gonfie vele. Stiamo parlando sia della fibra ottica che delle offerte mobili, le quali riscuotono sempre un gran successo. Iliad infatti al momento si sta focalizzando sulla sua promo in fibra e sulle offerte Flash, così come sulla nuova soluzione solo dati.

Iliad: queste sono le tre offerte più interessanti che il gestore mette a disposizione

Secondo quanto riportato sono tante le persone che sono riuscite a tornare in tempo sui loro passi, scegliendo l’offerta di Iliad. Si tratta della promo da 150 giga, la quale era stata messa a disposizione per un periodo di tempo limitato.

Ricordiamo che questa include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 150 giga in connessione 5G per il prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Attualmente però grande successo sta riscuotendo l’offerta in fibra ottica che per 23 € al mese permette di avere tutto incluso con la fibra ottica alla velocità di 5 gigabit.

Totalmente diversa e poi l’offerta solo dati, quella che Iliad ha lanciato solo una settimana fa con all’interno la sola connessione ad Internet. Tutti coloro che hanno bisogno di una Sim dati, potranno richiederla a Iliad al prezzo di 13,99 € al mese e con la connessione dati in rete 4G e 4G+.