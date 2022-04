Come mostrano i dati mensili ufficiali dell’UNRAE, febbraio è stato un altro mese di preoccupanti perdite per le vendite di automobili. Analogamente ai dati di vendita di gennaio, così come a quelli degli ultimi mesi, le immatricolazioni complessive di auto in Italia sono diminuite di oltre il 22% anno su anno, con un totale di circa 112.000 immatricolazioni rispetto alle oltre 144.000 di un anno fa.

I motori a benzina e diesel sono scesi rispettivamente al 26,4% e al 22,3% (dal 32,8% e dal 25,1%), una diminuzione relativamente modesta, mentre i numeri di immatricolazione assoluta per entrambi i tipi di motori hanno subito cali su base annua di quasi un terzo o più.

Le tradizionali ibride plugless aumentano la propria quota di mercato al 34,2% (rispetto al 28,8% di dodici mesi fa), mentre calano anche in valore assoluto del 7,5%, segno del peggioramento delle condizioni del mercato automobilistico italiano.

Le unità immatricolate

Anche i veicoli completamente elettrici hanno mostrato segnali contrastanti, con un totale di 3.175 unità immatricolate, per una quota di mercato del 2,8%. Se ciò significava un relativo aumento di peso rispetto al saldo dello scorso anno (2,4% di quota a febbraio 2021), ha anche segnato un calo di oltre l’8% su base annua rispetto alle 3.460 registrazioni di un anno fa, nonché il dato di vendita assoluto più basso da ottobre 2020.

Questa è la prima volta da anni che assistiamo a un calo delle vendite mensili su base annua di auto completamente elettriche (con la notevole eccezione di aprile 2020, quando il blocco completo ha congelato il Paese).

Il motivo è abbastanza semplice: nuovi incentivi sono al vaglio del governo italiano, dopo la fine del pacchetto fiscale originario lo scorso dicembre e il deterioramento del mercato che ne è immediatamente seguito.

Gli ibridi plug-in hanno seguito un percorso diverso rispetto a tutti gli altri propulsori questo mese, andando controcorrente. Con 5.473 immatricolazioni, i PHEV rappresentavano il 4,9% del mercato, in crescita di oltre l’11% rispetto ai livelli dello scorso anno.