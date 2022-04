Una lista di offerte veramente molto speciali attende gli utenti di Coop e Ipercoop a Pasquetta, con validità estesa a tutti i punti vendita fisici, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prezzi sono economici ed alla portata di ogni singolo consumatore.

Coloro che acquisteranno, inoltre, avranno la possibilità di avere gratis le solite condizioni di vendita, che corrispondono esattamente alla garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire qualsiasi difetto di fabbrica, nonchè la variante no brand, utile per ricevere aggiornamenti tempestivi, parlando soprattutto del sistema operativo.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono assurde

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere molto poco sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in particolare se dovessero scegliere di mettere le mani su un modello economico, in vendita ad un prezzo non superiore ai 200 euro. In questo caso, sarà possibile acquistare l’ottimo Xiaomi redmi Note 10, pagandolo solamente 179 euro.

Scoprendo la sua schedate tecnica, notiamo chiaramente essere un prodotto dalle prestazioni non elevatissime, caratterizzato da una buona batteria, che garantisce un’ottima autonomia, un display IPS LCD con dimensioni di circa 6,5 pollici, per finire con processore octa-core, dalle discrete prestazioni generali.

Le condizioni di vendita, come anticipato, restano pressoché inalterate, l’essere disponibile in versione no brand, permette indubbiamente di godere di aggiornamenti decisamente più tempestivi. Se invece volete conoscere da vicino il volantino, allora dovete ricorrere al sito ufficiale, dove troverete tutti gli sconti del caso.