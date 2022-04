Le ultime offerte del volantino Carrefour sono davvero da folli, gli utenti sono ben felici di avere l’opportunità di accedere a grandissimi prodotti di tecnologia, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato, oltre che ai più classici beni di prima necessità.

La spesa è ridotta ai minimi termini sotto svariati punti di vista, il volantino corrente permette l’acquisto in esclusiva nei singoli negozi, ma non sul sito ufficiale, come spesso accade nel momento in cui parliamo appunto di Carrefour. La garanzia di 24 mesi copre tutti i difetti di fabbrica, ricordando comunque che spendendo più di 199 euro, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Carrefour: attenzione alle nuove offerte del volantino

Le follie Pasquali di Carrefour comprendono la possibilità di accedere ad un ottimo smartphone, pagandolo solamente 99 euro. Coloro che vorranno effettivamente risparmiare così tanto, rinunciando anche in parte alla qualità generale, potranno pensare di acquistare il motorola Moto E20, caratterizzato dalle normali condizioni di vendita, come ad esempio garanzia di 24 mesi e versione no brand.

La scheda tecnica ne descrive perfettamente le qualità generali, parliamo a tutti gli effetti di un prodotto con display da oltre 6 pollici di diagonale (ricordiamo essere un IPS LCD), affiancato da 2GB di RAM, processore quad-core ed una batteria complessivamente più che sufficiente.

Le scorte, stando a quanto comunicato da Carrefour, non dovrebbero in nessun modo essere limitate; se interessati all’acquisto, dovrete però recarvi quanto prima nei singoli negozi in Italia.