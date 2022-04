Le offerte di Bennet possono nascondere alcune piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica comunque di riuscire sempre a spendere il meno possibile su ogni singolo prodotto, anche di tecnologia di alto livello.

Coloro che vorranno accedere alle offerte, ad ogni modo, devono sapere che sarà strettamente necessario recarsi fisicamente presso i vari negozi in Italia, in quanto gli stessi sconti non risultano in nessun modo essere attivi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio.

Bennet, che sorpresa incredibile: arrivano nuovi sconti

Gli sconti più interessanti del volantino Bennet partono dalla fascia bassa della telefonia mobile, promettendo infatti un risparmio importante sull’acquisto di uno a scelta tra Galaxy A12 e Xiaomi Redmi 9AT, a prezzi che non superano i 149 euro.

Ottime invece sono le riduzioni applicate sui prodotti marchiati Apple, i quali a tutti gli effetti garantiscono al consumatore finale un risparmio super, mettendo le mani rispettivamente su Apple iMac da 24 pollici (al prezzo di 1199 euro), senza dimenticarsi di Apple iPad 10.2, il tablet più richiesto e desiderato, al prezzo di 349 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 11, da 598 euro (la variante è da 128GB di memoria interna).

Le varie informazioni del caso, con tutti i dettagli e le offerte, sono raccolte per comodità sul sito ufficiale, raggiungibile mediante questo link. Gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solo in negozio, non da altre parti in Italia.