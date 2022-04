Ci sono grandi pericoli per gli italiani che hanno un conto presso le principali banche in Italia. Continuano anche nel mese di aprile le truffe a danno degli utenti con carte di credito o con carte di debito.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

I tentativi di truffe messi in atto dagli hacker sono oramai consolidati. I malintenzionati intercettano gli utenti con finte promesse di accredito, spesso somme che superano i 1000 euro, sulle carte di credito o sulla propria carta di debito dei clienti per le principali banche italiane.

Questi messaggi sono strategici per i malintenzionati della rete. Inviando gli utenti a cliccare sugli appositi link in allegato alle mail o agli SMS, gli hacker realizzano i loro intenti.

Per gli utenti delle banche è necessario un semplice click su una di queste mail per condividere tutte le loro informazioni riservate con gli hacker. Di conseguenza, i cittadini sono esposti ad una serie di furti d’identità e anche alla creazione di profili fake sul web.

Sempre per coloro che seguono queste mail truffa, c’è il rischio per i propri risparmi. Laddove i malintenzionati dovessero entrare in possesso delle credenziali home banking, il pericolo per gli utenti sarebbe altissimo Con la condivisione di questi dati per l’operabilità online, il rischio di perdere tutti i soldi sul conto delle principali banche e sulle carte di debito sarebbe molto più che elevato. Già tante persone, nelle ultime settimane, hanno perso parte dei loro risparmi proprio a causa di queste truffe sul web.