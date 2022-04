Amazon ha rinnovato la sua popolare app di streaming gratuita IMDB TV con un nuovo look e un nuovo nome.

IMDB Tv cambia nome: Tante novità in arrivo da Amazon nel 2022

Amazon offre l’accesso gratuito a film di successo e cofanetti popolari. Il nuovissimo design su dispositivi Fire TV, smartphone e tablet sarà introdotta dal 27 aprile.

Il passaggio da IMDB a Freevee arriva con l’impegno di far crescere notevolmente il numero di episodi e film disponibili senza alcun costo, con Amazon che promette di aumentare il numero di produzioni originali del 70% nel 2022.

Per chi non lo sapesse, Freevee ( ex IMDB TV) compete testa a testa con altri servizi di streaming, come ad esempio Samsung TV+ per citarne uno, che è integrato in tutti i modelli di Smart TV venduti dall’azienda sudcoreana.

IMDB TV è nato come servizio solo negli Stati Uniti, con il marchio collegato al database di film standard del settore, di proprietà di Amazon. È stato lanciato nel Regno Unito l’anno scorso, con una serie di spettacoli, tra cui Alex Rider, basato sui libri più venduti dell’autore britannico Anthony Horowitz.

Sotto il nuovo nome Freevee, Amazon amplierà il numero di spettacoli disponibili sul servizio, a partire da un nuovo spin-off del suo show di successo. Freevee offre alcuni dei più grandi spettacoli e film on-demand, ma dispone anche di una serie di canali supportati da pubblicità. Come Sky Cinema, questi sono mirati su categorie come fantascienza, azione e horror.

Sarà disponibile come Prime Video, dove è possibile accedere tramite un browser Web o all’interno dell’app Prime Video. Le versioni di questa app sono disponibili su quasi tutti i dispositivi di streaming. Per citarne alcuni: Fire TV, Roku, Google Chromecast, Apple TV, l’ultima generazione di console di gioco e la maggior parte delle marche di Smart TV.