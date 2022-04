L’ascesa e il successo di TikTok hanno generato una serie di cloni, anche di funzioni o aspetti dell’app riprodotte da piattaforme ormai ben definite, tra cui YouTube Shorts. Il cosiddetto scrolling, tipico di TikTok, è forse l’elemento più copiato e tutte le aziende hanno lo stesso obiettivo: creare dipendenza. Instagram Reels di Meta così come Shorts di Google cercando di riprodurre l’ormai nota modalità di scorrimento.

YouTube è probabilmente una delle più grandi piattaforme di streaming video al mondo, ha reso YouTube Shorts più popolare di quel che sembra. Al momento Google sta espandendo il supporto per Shorts ad altre piattaforme, come tablet e per versioni Web, oltre ad espandere le opzioni e funzioni incluse.

Come annunciato da Google, stanno arrivando una manciata di modifiche per portare Shorts a più persone e rendere il servizio più versatile. YouTube Shorts inizierà ad apparire sulla versione web di YouTube, nonché su tablet e iPad Android. La mancanza di supporto per tablet ha inciso molto sulla popolarità della piattaforma su telefoni pieghevoli come la gamma Galaxy Z Fold di Samsung. Non solo i dispositivi pieghevoli stanno diventando sempre più popolari ogni giorno, ma Google vuole riconquistare il mercato dei grandi schermi.

Tutte le app e piattaforme del momento mirano a ricreare il successo di TikTok, persino YouTube Shorts

Un vantaggio che TikTok ha rispetto ai suoi concorrenti sono i suoi strumenti di editing e creazione video sorprendentemente potenti, che ti consentono persino di “duettare” e tanto altro, persino modificare video di altri utenti. YouTube Shorts sta ora acquisendo funzionalità simili. La nuova funzione “Taglia” punta proprio a riprodurre la possibilità che si ha su TikTok di pubblicare contenuti modificando video altrui. I creatori che non vogliono che altri utenti remixino i loro post possono attivare un’opzione che impedisce l’uso di questa funzione.

Per i tablet Android, tuttavia, dovrai probabilmente attendere alcune settimane prima del lancio definitivo. Per quanto riguarda l’opzione Taglia, sarà disponibile per iOS nelle prossime settimane, mentre puoi aspettarti di vederlo su Android entro la fine dell’anno. Forse questo aiuterà ad incentivare l’originalità su Shorts: in questo momento, la maggior parte sono solo e soltanto copie di TikTok.