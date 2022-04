Negli ultimi mesi WhatsApp ha accolto una serie di funzioni al suo interno. Gli sviluppatori hanno l’obiettivo di rendere la piattaforma di messaggistica sempre aggiornata rispetto alla concorrenza. In questi termini si spiegano gli upgrade relativi alla riproduzione accelerata delle note vocali o alla condivisione delle foto.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Una delle novità più interessanti dell’ultimo periodo in casa WhatsApp è proprio quella relativa alle foto. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno deciso di seguire una linea già tracciata da Instagram. Proprio come altri social network, anche su WhatsApp ora gli utenti hanno la possibilità di inviare le immagini in “una sola visualizzazione”.

In pratica nel momento di condivisione di una foto, gli utenti potranno scegliere la funzione a scadenza. Il mittente nell’atto di invio dell’immagine potrà scegliere la funzione di condivisione istantanea. Il destinatario, da suo canto, una volta ricevuta la foto avrà la possibilità di visualizzare questa solo in unica apertura. Successivamente, infatti, il file multimediale sarà eliminato in automatico dallo smartphone.

L’obiettivo di questo upgrade è quello di rendere la piattaforma di messaggistica istantanea sempre più istantanea ed aperta agli occhi del pubblico. Al tempo stesso, gli utenti potranno anche risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone, senza il salvataggio automatico delle immagini.

Questo upgrade di WhatsApp è già da ora disponibile sugli smartphone Android di nuova generazione e su iPhone di recente data. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app e sarà concluso in poche settimane.