Anche Vodafone propone una modifica sui prezzi a tutti i suoi clienti. Se nel corso di questi primi mesi del 2022, le stangate sui costi hanno riguardato soltanto le bollette per l’energia o anche i carburanti, in questo mese di aprile i rincari arrivano anche per quanto concerne la telefonia. Il provider inglese ha deciso di modificare i costi della sua tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga può essere ricordata come la promozione principale in casa Vodafone per i clienti che effettuano la portabilità da altro provider. Gli abbonati che hanno scelto in passato questa tariffa si troveranno ora a pagare 2 euro al mese in più per il rinnovo della tariffa. Il costo della tariffa sarà di 9,99 euro in caso di precedente pagamento pari a 7,99 euro. Il prezzo invece sarà di 8,99 euro per i clienti che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Nonostante questo piccolo rincaro sui prezzi, Vodafone ha deciso di non compensare i clienti con nuove soglie di consumo. Gli abbonati con questa tariffa avranno quindi sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.

I listini aggiornati della Special 50 Giga valgono esclusivamente per i vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, invece, il gestore inglese ha previsto anche la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi. A differenza delle precedenti occasioni, il gestore con le sue promozioni low cost si impegna a non modificare i prezzi almeno durante il primo semestre dall’acquisto della SIM.