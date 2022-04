La serie Vivo X80 è trapelata e i dettagli sembrano ormai noti, in particolare spiccano dettagli sule presunte fotocamere da top di gamma in smartphone premium di fascia media e relativi software.

Vivo X80: Ecco tutti i dettagli trapelati e la data di lancio

Questo potrebbe essere il motivo per cui l’azienda ha deciso di annunciare la data di lancio di questi dispositivi con camere a marchio Zeiss.

Vivo X80 dovrebbe essere lanciata con una gobba della fotocamera molto simile a quella dell’ammiraglio X Note e X Fold. Pare tuttavia che sarà adottata una disposizione degli obiettivi leggermente diversa.

Infatti, l’ultimo leak sull’argomento suggerisce che anche l’X80 sarà dotato di un lungo lunotto posteriore, all’interno del quale una gobba rotonda decentrata conterrà i sensori principali. Si trovano in una configurazione 2×2 con una lente in alto a destra con logo Zeiss.

Pertanto, l’X80 ha 3 fotocamere principali, mentre la sua controparte Pro ha un obiettivo periscopico quadrato aggiuntivo, nascosto in 1 angolo della finestra principale di vetro nero. Il modello base potrebbe avere obiettivi più grandi nel suo cerchio, suggerendo così specifiche diverse rispetto a qualsiasi versione Pro che potrebbe emergere nei prossimi giorni.

La recente fuga di notizie su Vivo X80 suggerisce che l’azienda intende commercializzare telefoni appellandoli come capaci di realizzare una “fotografia professionale”. Il tutto grazie ad attributi come “1.57-3.4 OIS”, presumibilmente affiancati anche da riferimenti criptici a “1/1.3″.GNV”.

Si pensa che gli X80 vengano lanciati nelle colorazioni, blu quasi ciano e in arancione, così come le finiture nere e verdi individuate in precedenza.

Vivo potrebbe essersi stancata di queste fughe di notizie. Ora si è portata avanti e ha confermato ufficialmente che la serie X80 debutterà il 25 aprile 2022 in Cina, come sospettato in precedenza (e anche in arancione).

Attualmente si ritiene che l’OEM introduca un’ammiraglia Pro+ basata su Snapdragon 8 Gen 1, nonché (almeno altrettanto interessante) Pro alimentato da Dimensity 9000 che potrebbe finire in esclusiva per il mercato cinese.