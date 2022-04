Trony torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, e ricchissima di soddisfazioni. Al suo interno, infatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di avere gratis un prodotto, seguendo un iter ben preciso e definito.

Coloro che ne vorranno approfittare, ad ogni modo, devono comunque ricordare essere strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, poiché al momento attuale è impossibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Trony: le offerte sono splendide ed inaspettate

Trony fa scoppiare letteralmente i prezzi dei migliori prodotti, offrendo all’utente finale una incredibile possibilità di risparmiare su ogni singolo acquisto. Grazie al meccanismo celato alle spalle del Prendi 3 Paghi 2, infatti, tutti si ritrovano a poter avere la possibilità di godere di prodotti scontati del 100%, ma come? semplicemente basta aggiungere al carrello un trittico di modelli, con prezzi differenti.

Fatto questo, nel momento in cui si giungerà in cassa, gli addetti provvederanno a scontare nell’immediato, l’intero prezzo del meno caro del trittico. Prestate attenzione, la riduzione sarà applicata sul medesimo scontrino, non verranno emessi buoni sconto o similari. Volendo invece ridurre la spesa finale, sarà possibile aggiungere due modelli al carrello, godendo in cambio di uno sconto del 50% sul meno caro.