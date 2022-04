Le aziende che producono dolci stanno affrontando dei giorni davvero molto difficili. La produzione pare si sia rallentata sensibilmente in seguito ad uno scandalo che ha fatto il giro del mondo, ovvero quello che riguarda Kinder Ferrero dopo il ritrovamento di alcune tracce di salmonella. Ora invece pare che ci siano problemi per quanto riguarda il marchio Mars.

Mars ha richiamato d’urgenza alcuni prodotti venduti nel nostro Paese per via di un ipotetico rischio di contaminazione chimica. Come già è stato visto nei mesi scorsi, sembra che in diversi prodotti di vari marchi siano stati rinvenute delle tracce di ossido di etilene in uno degli ingredienti usati.

Parliamo dell’E410, ossia una farina di semi di carrube, rilevato in quantità superiore rispetto a quella indicata normalmente nella normativa europea.

Barrette Mars e ossido di etilene: perché è dannoso per l’uomo

L’ossido di etilene è un gas usato per disinfettare e sterilizzare, come accade anche nelle sale operatorie. Negli anni scorsi veniva utilizzato anche dalle industrie alimentari come battericidi e antimicotici per sterilizzare i prodotti che si sarebbero deteriorati con le alte temperature.

In Europa c’è il divieto di questa sostanza già da diverso tempo, anche perché pare sia stata inserita anche nell’elenco di quelle cancerogene e tossiche. Tuttavia, pare che questo non succeda in tutti i Paesi, anche perché la suddetta è contenuta anche in prodotti che si trovano al di fuori del confine europeo.

L’ossido di etilene è molto pericoloso e può portare vari sintomi come mal di testa e convulsioni, per arrivare poi a ictus e comi. Inoltre, ci sono rischi reali anche per quanto concerne le vie respiratorie, con gravi versamenti di liquidi.