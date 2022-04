TIM non vuole perdere campo rispetto agli altri operatori nel corso di queste settimane di aprile. I clienti che decidono di attivare una tariffa con il provider italiano potranno scegliere alcune iniziative in alternativa alle offerte di Iliad e degli altri operatori low cost.

TIM, due offerte low cost per la primavera

Tra le grandi iniziative a listino di TIM spicca la Gold Pro. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile potranno scegliere un ticket con consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con il 4G. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà di 7,99 euro ogni mese.

La seconda promozione a disposizione degli abbonati di TIM è la Steel Pro. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno sempre un ticket che prevede telefonate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo che gli utenti dovranno pagare per il rinnovo della tariffa sarà di 6,99 euro al mese.