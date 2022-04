Sky in occasione della Pasqua presenta una serie di grandi novità per i suoi clienti. La tv satellitare nelle prossime settimane avrà tante esclusive per gli abbonati, a partire dalle partite della Champions League, dai match dei playoff NBA sino ai GP di Formula 1 e motomondiale.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

Le novità di Sky per i clienti riguardano non soltanto gli eventi, ma anche i costi. Mai come in queste settimane, infatti, la tv satellitare ha optato per una svolta low cost grazie all’adozione dei suoi listini Smart.

Il ticket per lo Sport di Sky, quello più ricco in termini di contenuti, ha ora un costo pari a 16,90 euro. I clienti che scelgono il pacchetto legato al Cinema, invece, si troveranno a pagare soltanto 10,90 euro al mese. Il ticket base di Sky ha invece un prezzo pari a 14,90 euro al mese. Ancora più bassi invece i costi per il Calcio con la nuova tariffa di 5 euro.

Sempre in occasione di Pasqua, Sky garantisce una novità aggiuntiva per i suoi clienti. Il servizio Sky Go Plus per la prima volta sarà garantito a tutti gli abbonati, completamente a costo zero. Cancellato quindi il costo extra di 5 euro al mese.

Le nuove condizioni di Go Plus confermano quelli che sono i servizi legati allo streaming. I clienti avranno sempre la possibilità di collegare 4 dispositivi mobili diversi e utilizzare anche la modalità offline. In base ai ticket scelti ci sarà anche la visione in contemporanea su due device.