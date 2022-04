Mentre la maggior parte dei produttori sta spingendo avanti con i veicoli elettrici per ridurre le emissioni, alcuni stanno anche investendo nella propulsione a idrogeno. La Renault ha rilasciato un’immagine teaser per una nuova concept car che funzionerà a idrogeno.

In una dichiarazione, Renault ha affermato che il concept fa “parte dell’obiettivo recentemente annunciato dalla società di sviluppare solo auto alimentate ad energia elettrica entro il 2030“.

In parole povere, i veicoli a celle a combustibile a idrogeno utilizzano un motore elettrico alimentato da una batteria, ma invece di ricaricare la batteria tramite una presa come un tradizionale veicolo elettrico, all’interno di una cella a combustibile avviene una reazione chimica che utilizza l’idrogeno. Questo crea elettricità che può essere utilizzata per alimentare il motore o ricaricare la batteria.

Come funziona questa nuova tecnologia

Il vantaggio è che è possibile utilizzare una batteria più piccola rispetto a un veicolo elettrico, il che consente di risparmiare peso, mentre il riempimento di un serbatoio di idrogeno è molto più rapido rispetto alla ricarica di una batteria grande. Gli aspetti negativi sono le preoccupazioni dei consumatori sulla sicurezza, poiché l’idrogeno è immagazzinato in un serbatoio altamente pressurizzato.

Tuttavia, ci sono voci secondo cui il fatto che sia stato descritto come un “motore a idrogeno” potrebbe suggerire che si tratti di un motore a combustione tradizionale convertito per funzionare con l’idrogeno. Toyota ha testato un concetto simile negli ultimi anni.

L’azienda francese attualmente vende veicoli commerciali alimentati a idrogeno, ma questi utilizzano l’approccio tradizionale delle celle a combustibile.

Sono stati rilasciati pochissimi dettagli sul nuovo concept Renault, ma l’immagine teaser mostra un design che condivide molti spunti con il concept Renault 5 Electric rilasciato lo scorso anno.

L’immagine è stata rilasciata durante la presentazione dei risultati annuali di Renault, con il CEO Luca de Meo che ha fortemente suggerito che avrebbe prodotto la produzione, dicendo: “Quando realizziamo un concept, vogliamo trasformarlo in vere auto“.

La concept car ad idrogeno di Renault sarà svelata per intero a maggio.