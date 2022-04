A partire dallo scorso 15 aprile 2022 l’operatore virtuale Rabona Mobile ha lanciato la nuova offerta denominata Doppio Passo con una marea di Giga e anche una nuova offerta per il secondo Sì, Pronto?!.

Entrambe le offerte, lanciate in occasione di Pasqua 2022, possono essere attivate fino alle ore 12:00 del 19 Aprile 2022, salvo cambiamenti. Per effettuare l’attivazione online, i nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale del rispettivo operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile lancia una nuova offerta

Cominciando con l’offerta Doppio Passo, proposta dal brand principale Rabona Mobile, in questo caso l’attivazione è possibile soltanto in portabilità. Rabona Doppio Passo include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese.

Normalmente per l’acquisto della nuova SIM Rabona online è previsto un prezzo già scontato a 19,99 euro invece di 25 euro previsti in negozio. A partire dal 15 aprile 2022 è disponibile invece un’ulteriore sconto del 50%. In questo modo, il costo della SIM scende a 9,99 euro, da sommare comunque con la prima ricarica per il primo mese dell’offerta.

Più precisamente, questa promo di Pasqua è disponibile fino alle ore 12:00 del 19 Aprile 2022, ovvero fino alla scadenza prevista per la nuova offerta Doppio Passo. Passando invece a Pronto 71, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 71 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, il tutto al prezzo di 5,99 euro al mese.