L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la gamma di offerte Casa, che comprende Casa Internet, Casa e Casa Facile con prezzi a partire da 14.90 euro al mese.

Ora per effettuare l’attivazione di una di queste offerte, avrete tempo fino al prossimo 30 aprile 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile ha prorogato le offerte Casa

Come in precedenza, Casa Internet prevede connessione illimitata fino in 4G+ e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Si tratta dell’unica offerta delle tre a includere anche il modem Wi-Fi, oltre al telefono fisso previsto anche con Casa e Casa Facile. Il costo mensile di PosteMobile Casa Internet è ancora in promo a 26,90 euro al mese invece di 30.90 euro al mese. Il contributo di attivazione invece, è di 59 euro una tantum.

Per quanto riguarda la connessione illimitata inclusa con l’offerta, si ricorda che PosteMobile è un operatore virtuale Full MVNO di proprietà di PostePay, attualmente attivo su rete Vodafone con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Passando a PosteMobile Casa, in questo caso sono previste solo chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta a 19.90 euro al mese.

Si continua infine con PosteMobile Casa Facile, composta soltanto da chiamate illimitate verso numeri nazionali esclusivamente di rete fissa, senza scatto alla risposta. In questo caso il costo mensile è di 14.90 euro. A differenza delle altre due offerte, in questo caso le chiamate verso numeri mobili non sono incluse, ma il cliente può comunque usufruirne a consumo al costo di 19 centesimi di euro al minuto, tariffato sugli effettivi secondi di conversazione.