L’ente nazionale che vanta il bacino di utenti più elevato possibile è senza alcun dubbio Poste Italiane, la signora in giallo ha infatti conquistato una notorietà decisamente assoluta grazie ai propri servizi, perfettamente integrati con l’infrastruttura del pase, al passo coi tempi e con costi di gestione veramente accattivanti.

Tutto ciò ha reso Poste Italiane uno dei nomi più altisonanti nel panorama delle aziende italiane, traguardo decisamente importante ma che di contro cela un lato oscuro fastidioso e prepotente, spesso infatti il buon nome di poste viene sfruttato dai truffatori per attaccare la community della società attraverso delle campagne di phishing a dir poco sferzanti.

Questi attacchi prendono corpo in mail o SMS truffaldini spediti a nome di Poste Italiane, i quali avvisano il lettore di alcune problematiche in modo da conquistare la sua fiducia contestualmente ad un abbassamento della guardia legato appunto al possibile pericolo, in modo da portarlo a far trapelare inavvertitamente i propri dati sensibili come i codici di accesso o il CVV del conto BancoPosta.

Phishing Poste italiane

Come potete ben vedere la nuova truffa che in molti ci stanno segnalando ribadisce il conetto, quest’ultima prende corpo in un SMS di phishing spacciato per una comunicazione ufficiale da parte di Poste che avviserebbe di un’anomalia sul conto da dover risolvere con l’accesso presso un link esterno.

Quel link rimanda però ad una falsa area clienti ove, non appena digitate, le vostre credenziali verranno immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa, con un danno conseguente a dir poco incalcolabile.