I tentativi di truffa legati ai risparmi online continuano a preoccupare gli italiani. Nelle precedenti settimane vi abbiamo mostrato una serie di truffe legate ai principali istituti di credito in Italia. Le truffe per i risparmi non riguardano direttamente solo carte di credito e carte di debito, ma anche i metodi di pagamento online, tra cui in primis PayPal.

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

PayPay rappresenta ad oggi lo strumento preferito dagli italiani per effettuare acquisti online. La sicurezza rappresenta uno dei punti di forza di PayPal, grazie alla tecnologia che garantisce la non condivisione dei dati della propria carta con terzi.

Le truffe degli hacker non conoscono limiti e non si fermano nemmeno dinanzi a PayPal. L’inganno per gli utenti arriva sempre attraverso una serie di comunicazioni fasulle. Gli utenti ricevono alcuni messaggi con la promessa di accrediti diretti sul conto PayPal.

Ovviamente queste mail con gli accrediti non prevedono alcun scambio di denaro. Gli utenti che cliccano sui link in allegato, invece di ricevere gli accrediti mettono a serio rischio la loro riscurezza.

Basta un semplice click ai malintenzionati infatti per accedere alle credenziali dei conti PayPal. In alcune circostanze, laddove i malintenzionati dovessero rubare molti dati riservati del pubblico ed anche le credenziali d’accesso alla piattaforma virtuale, ci sarebbe un ingente pericolo per i risparmi dai conti correnti e anche dalle carte di credito.

Attraverso questi tentativi di truffa già molte persone in passato hanno perso gran parte dei loro risparmi online.