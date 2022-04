Come ben sappiamo, il prossimo 30 aprile, in India, OnePlus non presenterà soltanto OnePlus 10R, ma anche il Nord CE 2 Lite 5G.

In vista del debutto, l’azienda ha anche diffuso nuovi teaser che rivelano le specifiche del nuovo dispositivo. Si tratta di uno smartphone da fascia media. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus CE Nord 2 Lite 5G è pronto al debutto

Per quanto riguarda il nuovo Nord CE 2 Lite 5G, il design sembra ripreso da Realme 9 Pro+ e da OPPO K10. Le caratteristiche tecniche, invece, indicano la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 8 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 Watt. Il display da 6,58″ sarà di tipo LCD IPS FullHD+.

Lato fotocamera, il dispositivo avrà un sensore principale da 64 MP, affiancato da altri due da 2 MP, mentre saranno presenti un jack per le cuffie da 3,5 mm, una porta USB Type-C ed il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali lateralmente. Il dispositivo, salvo sorprese, dovrebbe essere lanciato con a bordo OxygenOS 11 basato su Android 11.

Il prezzo sul mercato indiano, ci riferisce Pricebaba, sarebbe pari a 17.999 Rupie che al cambio corrispondono a circa 215 euro. Qualora il OnePlus Nord CE 2 Lite dovesse arrivare sul mercato italiano, quindi, a causa dei maggiori costi di logistica e tassazione avrebbe un prezzo tra i 250 e i 300 euro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.