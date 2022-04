Le truffe via sms o via mail sono ormai una minaccia costante per tutti i possessori di un conto corrente, tanto che ogni banca ha creato una sezione sul proprio sito con consigli su come difendersi dalle frodi online.

È il caso, ad esempio, di BNL, che in questi giorni si ritrova suo malgrado al centro dell’ennesimo caso di scam e phishing.

Diverse persone stanno ricevendo un’e-mail con un link che riporta ad un sito fraudolento creato ad hoc dai truffatori. L’oggetto della mail mira a generare panicom incitando il titolare del conto a compiere azioni estreme come: “Urgente: il tuo token di sicurezza rischia di essere disattivato”. Ovviamente non si tratta di un messaggio inviato da BNL, la banca non è in alcun modo responsabile e non è legata all’indirizzo da cui viene inviato il messaggio.

Ecco il corpo del testo dell’email truffa inviata ai correntisti

Nel corpo dell’e-mail, ecco il vero messaggio truffa inviato tramite una campagna phishing:

“Caro cliente,

E’ impossibile confermare l’aggiornamento, riprova.

Il tuo accesso online al tuo conto bancario sarà sospeso se non ricevi la conferma di tutte le informazioni richieste dal nostro ufficio tecnico di sicurezza.

In caso contrario, il tuo conto corrente Unicredit sarà soggetto alle seguenti restrizioni:

1) Dal 18/07/2021 i tuoi fondi non potranno più essere trasferiti tramite bonifico bancario.

2) Dal 01/08/2021 non avrai più l’autorizzazione per accedere al tuo Home Banking online.

Per consentirci di completare il processo di verifica, controlla questa e-mail per confermare il beneficiario effettivo e aggiornare il tuo token online.

Una volta che ci avrai fornito queste informazioni, procederemo con la verifica del tuo conto corrente.

Puoi contattarci in qualsiasi momento

Cordiali saluti”