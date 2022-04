Da poco giorni è terminata la disponibilità dell’offerta mobile Iliad Flash 150. Tuttavia, al suo posto il noto operatore telefonico francese ha deciso di far prendere il suo posto ad un’altra offerta molto interessante, ovvero la promo Iliad Giga 120.

Iliad ripropone l’offerta Iliad Giga 120 a meno di 10 euro al mese con 120 GB

Per tutti coloro che non sono riusciti ad attivare per tempo la promo Iliad Flash 150 c’è ancora un’opportunità molto interessante. Come già accennato, infatti, il noto operatore telefonico francese ha deciso di riproporre un’offerta molto apprezzata in passato, ovvero l’offerta Iliad Giga 120.

Quest’ultima propone molto ad un prezzo piuttosto basso. In particolare, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate illimitati verso alcuni paesi stranieri, SMS illimitati verso tutti e 120 GB di traffico dati.

Questi ultimi sono sfruttabili sia con la connettività 4G sia con la connettività 5G. Il costo, come già detto, è molto contenuto. Si tratta infatti di 9,99 euro al mese con un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. Sono inoltre inclusi gratuitamente i servizi Mi richiami, Hotspot, controllo del credito residuo e la segreteria telefonica.

L’offerta Iliad Giga 120 è però attivabile soltanto dai nuovi clienti che attiveranno una nuova sim o che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico. Oltre a questa offerta, rimangono comunque disponibili altre promo. Tra queste, ricordiamo ad esempio Iliad Giga 80 e Iliad Giga 40 che includono rispettivamente 80 e 40 GB di traffico dati.