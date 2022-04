Iliad si impegna con costanza nel campo della telefonia mobile anche in questi giorni di Pasqua. Dopo le sorprese inerenti al lancio della Fibra ottica, il gestore francese ritorna ad investire sulle promozioni ricaricabili con alcune importanti occasioni.

Gli abbonati che decidono di attivare una tariffa con il provider francese potranno ora scegliere la Giga 150. Questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet. Il costo della promozione è di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 150 è senza dubbio una delle migliori occasioni del momento sul fronte della telefonia mobile, ma non è certo l’ultima. I clienti che decidono di attivare una SIM con Iliad potranno anche scegliere la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha sostituito in pianta stabile la Giga 50, una delle storiche promozioni di Iliad. Il costo di questa ricaricabile è di 7,99 euro al mese. I clienti che optano per quest’iniziativa potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 80 Giga per navigare in internet con l’aggiunta di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

La Giga 80 si affianca ad una tariffa ulteriore, ovvero la Giga 40. Il prezzo di questa ricaricabile è ari a 6,99 euro ogni mese. Il pacchetto per gli utenti prevede telefonate illimitate verso tutti, messaggi da inviare a tutti i numeri della rubrica e 40 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.