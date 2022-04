Google è riuscita a migliorare le prestazioni della fotocamera dei Pixel 6 nonostante fosse rimasta indietro negli anni precedenti. C’è un prima e dopo quella fotocamera. Oltre all’eccellente elaborazione delle immagini, l’obiettivo GN1 da 50 MP più grande gioca un ruolo chiave. La linea di Pixel 7 in arrivo vanterà un comparto fotografico molto simile, con alcune differenze.

Il leaker Yogesh Brar afferma che Google “molto probabilmente” utilizzerà lo stesso obiettivo dei Pixel 6 per i Pixel 7. Questo comporterebbe il supporto per il sensore da 50 MP f/1.85 GN1 e i sensori ultra-wide da 12,5 MP f/2.2. Eventuali miglioramenti nelle foto, non presenti negli obiettivi dei Pixel 6, saranno dovuti ad altre aggiunte da parte dell’azienda. Google cercherà di sfruttare al massimo il potente ISP nel chip Tensor di quest’anno.

Google Pixel 7: il grande ritorno della fotocamera presente sui Pixel 6

A differenza della maggior parte degli altri produttori Android, Google non tende ad aggiornare l’hardware della fotocamera sui suoi telefoni Pixel ogni anno. Invece, ottimizza i suoi algoritmi per ottenere il massimo dai sensori. L’azienda ha utilizzato il sensore Sony IMX363 da 12,2 MP in quattro generazioni di dispositivi: dal Pixel 2 nell’ottobre 2017 al Pixel 5 nel 2020. Il prossimo Pixel 6a di fascia media potrebbe usare lo stesso obiettivo. Questo nonostante il settore sia passato ad hardware della fotocamera più grandi e con una risoluzione più elevata: i migliori telefoni Android economici ora sono dotati di fotocamere da 108 MP.

L’obiettivo GN1 da 50 MP all’interno della serie Pixel 6 è ancora tra i migliori sul mercato, quindi non ci sono motivi per preoccuparsi delle capacità della fotocamera del Pixel 7. Il sensore ultra-grandangolare potrebbe essere motivo di preoccupazione poiché le sue prestazioni sulla serie Pixel 6 non erano eccezionali all’inizio. Nonostante i miglioramenti nell’elaborazione di questa generazione in arrivo di Pixel, ci sono solo così tanti dettagli che Google può estrarre da un sensore più piccolo e già in circolazione.