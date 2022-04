Torniamo a parlare di Pixel Watch, neanche un mese fa la community si era quasi rassegnata a dover aspettare fino ad ottobre per la presentazione e il contestuale lancio di Rohan, primo smartwatch targato Google.

Oggi invece, grazie al tweet di un informatore solitamente affidabile, si riaccendono le speranze dei fan del brand di poter quantomeno veder presentato lo smartwatch in questione a breve. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel Watch arriverà a breve

Il noto Evan Blass ha condiviso un’immagine attraverso Twitter, accompagnata dalla frase “Won’t be long now”, ovvero “non ci vorrà molto”: queste poche parole sembrano smentire le precedenti indiscrezioni che volevano il lancio dello smartwatch contestuale ai prossimi smartphone di Big G, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Un altro aspetto che fa ben sperare, è il fatto che Google pare sia già al lavoro su dei tutorial interattivi per i primi utenti di Pixel Rohan.

Dall’immagine, si evince altresì come Rohan dovrebbe arrivare sul mercato equipaggiato con Wear OS 3.1, la cosa strana è che a febbraio è stata rilasciata una Developer Preview di Wear OS 3.2, quindi è probabile che si tratti semplicemente di un refuso della piattaforma pronta ad ospitare questi tutorial interattivi; è infatti poco plausibile che Big G rilasci il suo primo smartwatch con una vecchia versione del sistema operativo, si tratterà presumibilmente dell’ultima disponibile, nonostante questa non stravolga quella che è l’attuale esperienza offerta da Wear OS 3.

Al momento non sappiamo molto del dispositivo in questione, conosciamo quella che dovrebbe essere la memoria interna, 32 GB, e le colorazioni in cui dovrebbe essere commercializzato ovvero grigio, nero e oro. In conclusione il “non ci vorrà molto” di Evan Blass, potrebbe fare riferimento alla conferenza Google I/O 2022 prevista per l’11 e il 12 maggio. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.