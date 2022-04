Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti in tutti i punti vendita Expert, in questi giorni il risparmio è assolutamente garantito per coloro che sceglieranno di recarsi il prima possibile in negozio, o anche di collegarsi direttamente al sito ufficiale, per avere la merce direttamente al proprio domicilio.

Coloro che acquisteranno, lo ricordiamo, possono godere inoltre di condizioni di vendita assolutamente favorevoli, come la garanzia di 24 mesi, utile per le riparazioni gratuite di ogni difetto di fabbrica, passando anche per la variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile di ultima generazione.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, li trovate in esclusiva gratis a questo canale Telegram interamente dedicato.

Expert: offerte e prezzi da non credere

Spendere meno di 500 euro sull’acquisto di un nuovo smartphone, è possibile solamente con Expert. Grazie al corrente volantino, infatti, tutti gli utenti sono prontissimi per acquistare i migliori prodotti del momento, come ad esempio il buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a soli 399 euro, per scendere poi verso Galaxy A13, Galaxy A12, Galaxy A32 o anche Galaxy A52s.

Nell’eventualità in cui foste interessati alla fascia alta del settore della rivendita di elettronica, il consiglio è comunque di approfittare del Samsung Galaxy S21 FE, un modello decisamente recente, in quanto è in commercio da pochissimi mesi, disponibile a soli 629 euro. Tutte le altre offerte del volantino Expert, nonché i vari prezzi che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo, sono raccolte direttamente sul sito ufficiale, in modo da avvicinarsi lentamente ai singoli prezzi pensati appositamente per voi.