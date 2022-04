Euronics fa un regalo a tutti gli utenti in Italia, in occasione di uno dei giorni festivi più importanti dell’anno, ha deciso di lanciare offerte specialissime, garantendo ai consumatori un risparmio che va ben oltre quanto effettivamente avremmo mai aspettato di vedere.

La campagna promozionale che troverete raccontata nel nostro articolo, è disponibile, come al solito del resto, in tutti i punti vendita, ma allo stesso tempo potrebbe presentare delle piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, verificate di persona la validità delle offerte, in relazione al negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: che offerte, ma sopratutto che prezzi bassi

Con il volantino Euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare molto più di quanto avreste mai pensato, data la presenza di sconti importanti anche su smartphone legati alla fascia media del mercato della telefonia mobile. I modelli più interessanti tra quelli coinvolti, sono chiaramente Oppo Find X5 Lite e Honor 50, senza però dimenticarsi di Realme 9 Pro, Oppo Reno6, Motorola Edge 30 Lite o anche Redmi Note 11.

Non mancano offerte legate ai top di gamma più interessanti del momento, quali possono essere Apple iPhone 12, disponibile a 1279 euro, oppure la versione Pro, a sua volta acquistabile a soli 1379 euro. Tutte le restanti offerte raccolte all’interno del volantino Euronics, le potete sfogliare direttamente nelle pagine che trovate al seguente indirizzo, in modo da scoprire quali sono i nuovi prezzi pensati per voi.