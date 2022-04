Un elenco davvero assurdo di sconti, anche dell’80%, vi attende in questi giorni direttamente da Esselunga, promettendo in cambio un risparmio che va ben oltre quanto effettivamente ci saremmo aspettati di vedere nel medesimo periodo.

Il volantino riesce a catturare indiscutibilmente l’attenzione dei consumatori, con prezzi sempre più bassi e convenienti, caratterizzati da un risparmio che ha quasi dell’incredibile. Gli acquisti, se interessati, dovranno necessariamente essere completati, solo ed esclusivamente, nei singoli negozi fisici, con accesso diretto in ogni regione del territorio.

Esselunga, che offerte da non credere

Che occasioni assurde vi attendono da Esselunga nel periodo corrente, in questi giorni infatti tutti hanno la possibilità di mettere mano al portafoglio per acquistare, ad esempio, un bellissimo Apple iPhone 13, al prezzo finale di soli 868 euro (la variante acquistabile prevede 256GB di memoria interna). Il dispositivo, come ben saprete, è stato da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, rappresentando l’ultima generazione di una serie a dir poco iconica.

Riducendo la spesa, ma restando comunque nella fascia alta del mercato, sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy S21 FE. Il prodotto nasce per soddisfare le richieste degli utenti alla ricerca del Galaxy S21 con processore Qualcomm, da quest’idea arriva la Fan Edition, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 598 euro.

Tutte le offerte del volantino di Esselunga, anche le relative a beni di prima necessità, possono essere sfogliate in maniera assolutamente dettagliata, direttamente a questo indirizzo.