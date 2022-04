CoopVoce apre alle nuove Evolution: solo 4 euro al mese e fino a 100GB

Tutti i gestori virtuali che stanno lavorando ultimamente, non si tirano indietro dal lanciare delle offerte che possono mettere in difficoltà quelli più blasonati.

CoopVoce è la più chiara espressione di cosa significhi utilizzare delle offerte in veste di gestore virtuale. Le peculiarità in questo caso sono il risparmio, la qualità ma soprattutto la quantità dei contenuti. Proprio quest’ultimo aspetto non manca all’interno delle offerte Evolution ora disponibile sul sito ufficiale con i soliti prezzi di vendita.

CoopVoce: continuano ad essere disponibili le offerte Evolution con tutto incluso nel prezzo fino a 100 giga

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda. Ricordiamo che le promozioni potrebbero scaturire da un momento all’altro visto che sono disponibili già da diversi mesi sul sito di CoopVoce.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS