Il nuovo volantino di Carrefour raccoglie al proprio interno un altissimo quantitativo di offerte speciali, con prezzi sempre più economici, e pronti ad avvicinare gli utenti alla tecnologia di ultima generazione, oltre che ai più canonici beni di prima necessità.

Il risparmio è assolutamente di casa con l’azienda, sebbene comunque sia importante ricordare che i prodotti devono essere acquistati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale. In parallelo, sottolineiamo comunque essere commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand.

Carrefour: offerte da folli nel volantino

Con le nuove offerte del volantino Carrefour, gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, ed iniziare sin da subito a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Osservando da vicino la campagna promozionale, in particolar modo la sezione dedicata agli smartphone, notiamo la presenza di innumerevoli offerte speciali, tra cui spicca chiaramente il Motorola Moto E20.

Il dispositivo in questione viene commercializzato alla modica cifra di soli 99 euro, promettendo comunque specifiche di tutto rispetto. Tra queste annoveriamo chiaramente un ampio display IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, passando anche per 2GB di RAM, ma sopratutto da una batteria dall’autonomia più che sufficiente.

Il prezzo indicato, lo ricordiamo, comprende le normali condizioni di vendita: garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, e sopratutto versione no brand, per garantire aggiornamenti più tempestivi per tutti. Il volantino, se interessati all’approfondimento, può essere sfogliato nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.