Occasioni sempre più interessanti attendono gli utenti nei vari negozi di Bennet sul territorio nazionale, tutti i migliori sconti sono legati a modelli assolutamente interessanti, commercializzati a prezzi concorrenziali e pronti a far risparmiare praticamente chiunque.

La campagna promozionale non presenta differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare, in parole povere del resto, che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei soli negozi fisici in italia, e non sul sito ufficiale. In parallelo, lo ricordiamo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, nel caso in cui parlassimo di telefonia mobile.

Bennet: che offerte assurde, questi sono i prezzi migliori

La spesa da Bennet non poteva essere migliore, se non addirittura più economica; grazie al corrente volantino, infatti, l’azienda ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul mondo Apple, promettendo a tutti gli utenti un risparmio quasi unico nel loro genere.

Le categorie merceologiche abbracciate sono differenti, si parte da un grande Apple iMac, il cui prezzo finalesi aggira attorno ai 1199 euro (per la variante da 24 pollici), per scendere poi verso Apple iPad da 10.2 pollici, in vendita a 349 euro, oppure il bellissimo Apple iPhone 11, disponibile all’acquisto a 598 euro.

Le alternative non mancano, poiché comunque sarà possibile anche acquistare uno smartphone Android, con prezzo finale che non supera i 149 euro, scegliendo tra Redmi 9AT e Galaxy A12. Tutte le informazioni del caso le trovate qui.