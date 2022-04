Auguri di Buona Pasqua: distinguetevi dalla massa con queste frasi pronte!

Finalmente è giunta l’ora di abbuffarsi, è Pasqua! Noi ci limitiamo a dirvi di mangiare fino allo sfinimento uova, cioccolato, colomba, e chi più ne ha più ne metta, perché giovani come oggi non lo saremo più. Almeno in questi giorni non pensate alla dieta, godetevi tutto ciò che c’è sulla tavola, non ingrasserete di certo per qualche sgarro! Ovviamente però non dimenticate di fare gli auguri di Buona Pasqua ai vostri cari! Ecco le migliori frasi da inviare su Whatsapp.

Auguri di Buona Pasqua: dalle più simpatiche alle più classiche

Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa. (Amelie Nothomb)

Halloween è come Pasqua, solo che i morti resuscitano senza tante storie. (Azael via Twitter)

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi. (RudyZerbi)

Pasqua è una grandissima rottura di uova. (Andrea G. Pinketts)

C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò. (Giobbe Covatta)

Nella versione Disney ai discepoli appare Topolino risorto: Mickey Emmaus (Lia Celi via Twitter)

La Morte verrà su grandi ali nere per coloro che mettono i regali nelle uova di Pasqua: mai che ci sia qualcosa di decente. (TristeMietitore via Twitter)

Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato. (stanzaselvaggia via Twitter)

Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua (Totò)

Il mondo si divide in due, amico: chi sta sulla croce e chi bacia (The Jackal)

I grandi classici