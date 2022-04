WindTre Young + 5G è l’offerta che regala Giga illimitati a tutti i nuovi clienti under 30. Il gestore propone la sua tariffa in due versioni differenti per il costo e la quantità di Giga di traffico dati disponibili per la navigazione ma, in entrambi i casi, permette di ricevere una quantità illimitata di Giga da utilizzare per tutte le app social, chat, mappe, musica e video.

Offerta WindTre: come ottenere la Young + 5G!

L’attivazione dell’offerta WindTre Young + 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono acquistare una nuova SIM direttamente online e riceverla tramite corriere senza dover affrontare alcuna spesa di spedizione.

Il costo dell’offerta Young + 5G è di 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. In più sono previsti Giga illimitati per tutte le app.

L’offerta è disponibile anche in una versione più conveniente, che prevede una spesa di 11,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati per la navigazione. Sono inclusi anche Giga illimitati per tutte le app.

Le due tariffe WindTre includono tutti i servizi utili. Dunque, non sono previste spese extra né costi imprevisti. I servizi a sovrapprezzo sono automaticamente disattivati dal gestore all’acquisto della nuova SIM. I clienti potranno comunque riattivare i servizi desiderati in qualsiasi momento.