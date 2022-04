Volkswagen ha riferito che le vendite dei suoi modelli elettrici sono aumentate del 65% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Il crossover completamente elettrico ID.4 è stato l’EV più popolare del gruppo con un comodo margine, superando di oltre 17.000 unità la ID.3 al secondo posto.

La continua transizione della Volkswagen verso una gamma composta prevalentemente da propulsori elettrici va avanti alla grande. Nei primi tre mesi del 2022, 99.100 unità elettriche totali tra i diversi marchi di produzione di Volkswagen sono arrivate ai clienti. È stato il trimestre di maggior successo dell’azienda tedesca in termini di consegne.

Nello stesso lasso di tempo nel 2021, ha consegnato 60.000 veicoli elettrici.

“La domanda per i nostri veicoli completamente elettrici è molto alta in tutto il mondo“, ha affermato Hildegard Wortmann, membro del consiglio di amministrazione del gruppo vendite.

Un obiettivo superato in pochissimo tempo

Volkswagen ha affermato gli ordini di veicoli elettrici sono aumentati vertiginosamente a circa 300.000 unità totali.

Nonostante la forte crescita dei dati di consegna, la resilienza di Volkswagen è stata messa alla prova a causa di colli di bottiglia nella fornitura di semiconduttori e cablaggi.

“L’aumento delle consegne sarebbe stato significativamente maggiore se non fosse stato per gli attuali colli di bottiglia causati dalla carenza di chip. Contiamo su ulteriori modelli e un successivo miglioramento della situazione dei semiconduttori per fornire ulteriore miglioramento nel corso dell’anno“, ha aggiunto Wortmann.

Tra i migliori risultati nelle vendite di Volkswagen attraverso i suoi numerosi marchi, il crossover ID.4 ha dominato con 30.300 unità consegnate nel primo trimestre. L’ID.4 è stato seguito dal fratello ID.3, che ha accumulato 13.000 vendite. L’Audi Q4 e-tron ha avuto 10.700 vendite, l’Audi e-tron 10.300 e la Porsche Taycan 9.500.