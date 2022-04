È divenuto virale il video del presidente Biden che in un presunto momento di confusione pare stringa la mano al vuoto.

Presidente Biden: la stretta di mano mal compresa

Su internet è diventato virale il video del presidente che stringe la mano all’aria o almeno così potrebbe sembrare.

In un video rilanciato da Fox il Presidente Biden è intento a concludere un discorso dinanzi alla platea dei presenti.

Al termine del comizio pare avere un momento di confusione girandosi alla sua destra, facendo qualche passo e porgendo il braccio come per stringere la mano. Peccato che alla sua destra non ci fosse proprio nessuno.

Segue poi un dietrofront per tornare verso la postazione col microfono.

Inutile dire che il piccolo spezzone ha suscitato l’ironia del web che ha frettolosamente additato il presidente alla stregua di un anziano non più lucido.

Tuttavia occorre precisare che a primo colpo d’occhio si potrebbe cadere in inganno, ma il Presidente Biden non stava in realtà stringendo la mano all’aria, bensì alla sua destra si trovava un gruppo di giovani verso cui ha pòrto la mano in segno di consenso alle parole appena pronunciate.

Su Twitter diversi utenti si sono scagliati a difesa del Presidente contro lo sfottò di Fox sottolineando che non vi era nessun giallo sul comportamento di Biden e che il tutto si era trattato di un gesto travisato.

Successivamente il Presidente è sceso dal palchetto dove lo attendevano i flash dei fotografi presenti in sala, che oltre alla foto hanno immortalato tutto il video.