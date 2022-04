La recente campagna promozionale di trony vuole tracciare un solco tra l’azienda e le dirette concorrenti del mercato, per questo motivo ha deciso di proporre una soluzione praticamente inedita per le altre, ma già vista in precedenza presso la stessa realtà.

Il volantino è ricchissimo di soluzioni da cogliere subito al volo per riuscire a risparmiare, l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di completare l’acquisto in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia. Ciò sta a significare, in parole povere, che sarà strettamente necessario recarsi fisicamente presso gli stessi, per completare la compravendita. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Per i codici sconto Amazon, non dimenticatevi di iscrivervi subito a questo nuovo canale Telegram, troverete tutte le offerte del periodo.

Trony: le offerte del volantino che tutti vorrebbero vedere

Con Trony gli utenti sono praticamente in una botte di ferro, hanno infatti la possibilità di accedere ad un quantitativo incredibile di prodotti in promozione, riuscendo a risparmiare addirittura il 100% del valore originario di listino.

Per spendere poco non è necessario seguire un iter particolare o duraturo, basta infatti aggiungere al carrello 3 prodotti differenti (devono avere un prezzo che differisce di almeno 5 euro), e poi recarsi in cassa. A questo punto gli addetti provvederanno a fornire una riduzione immediata del 100% del prezzo del meno caro del trittico; da notare che non verranno emessi buoni sconto o similari.

In parallelo, coloro che invece aggiungeranno solamente una coppia di prodotti, riceveranno in cambio uno sconto del 50%. Per maggiori informazioni, andate subito sul sito ufficiale.