Nel corso di questo 2022 già tanti clienti hanno avuto a che fare con rimodulazioni di prezzo nel campo della telefonia mobile. In seguito a Vodafone e WindTre, anche TIM ha previsto una serie di costi aggiunti per alcune sue ricaricabili.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Stando a quanto previsto dai nuovi listini, TIM ha deciso di applicare alcune rimodulazioni per quelle tariffe legate alla portabilità del numero. I clienti che in passato hanno attivato promozioni come TIM Supreme, Five IperGo e Iron si troveranno ora a pagare qualcosa in più sui costi mensili.

Il rincaro previsto dagli abbonati dovrebbe essere nell’ordine dei 2 euro ogni trenta giorni. Come compensazione, i clienti di TIM si troveranno una dote extra per la navigazione internet pari a 20 Giga per la connessione di rete. Questa dote aggiuntiva sarà attivata in automatico sul proprio piano tariffario, senza la necessità di provvedere ad alcun genere di richiesta forma e si aggiungere alla quota già disponibile di default.

Le rimodulazioni di TIM, così come quelle di altri gestori che hanno effettuato simili operazioni nel recente passato, sono valide solo ed esclusivamente per i vecchi clienti.

Anche TIM, d’altro canto, prevede una novità positiva per tutti i nuovi clienti. Il gestore, infatti, ha deciso di assicurare costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento a chi sottoscrive una nuova rete. Nei primi sei mesi dall’attivazione della linea e della SIM non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi di rinnovo mensili ed anche sulle soglie di consumo.