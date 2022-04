Qualche mese fa sono emersi dei rapporti secondo cui il display di alcuni Samsung Galaxy S20 stavano improvvisamente smettendo di funzionare senza motivo, costringendo gli utenti a sostituirli, in alcuni casi anche fuori garanzia.

Purtroppo un nuovo inconveniente ora affligge i display di Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Scopriamo insieme di che inconveniente si tratta.

Samsung Galaxy S20: nuovi problemi con il display

Alcuni utenti della gamma Samsung Galaxy S20 segnalano su Twitter una linea verde o rosa che scorre lungo lo schermo. Per alcuni il problema si è manifestato dopo un recente aggiornamento, ma ci sono anche segnalazioni nel forum della comunità di Samsung relativi a problemi che si sono presentati alcuni mesi fa, suggerendo che il software potrebbe non essere il responsabile del problema.

Sebbene non sia facile stabilire se i dispositivi con questi problemi siano stati trattati con noncuranza, la serie Samsung Galaxy S20 ha palesato problemi di visualizzazione fin dall’inizio. Due anni fa molti utenti hanno riscontrato una strana sfumatura verde sul display di Samsung Galaxy S20 Ultra, che la società ha risolto con gli aggiornamenti software.

Il punto è che la serie Galaxy S20 è in vendita da poco più di due anni, quindi è probabile che gli utenti coinvolti dovranno pagare per risolvere questo particolare problema di visualizzazione. Si spera che Samsung possa fornire riparazioni gratuite se il problema si rivelerà diffuso, ma per ora la società non sembra aver ancora riconosciuto ufficialmente il problema.