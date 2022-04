Hildred e Percival sono felicemente sposati. Hildred è una cuoca esperta e Percival è un abile sarto. Il loro obiettivo con il loro nuovo negozio è semplice: diventare ricchi!

Percival tende un’imboscata ai clienti in attesa della loro sartoria, li uccide e li manda a sua moglie. Hildred li cuoce in pasticci di carne, salsicce e bistecche, servendoli ai suoi ignari clienti. Percival tiene per sé gli avanzi di abbigliamento, permettendogli di creare i propri capi alla moda per attirare più affari.

“Cerchiamo sempre di spingere i confini della sfera di gioco con i titoli che sviluppiamo qui a Bad Vices Games, e non potremmo essere più orgogliosi della nostra ultima orribile impresa con Ravenous Devils. Le nostre versioni precedenti hanno già sollevato più di semplici sopracciglia, ma Ravenous Devils è la nostra più grande impresa. La combinazione dell’esperienza di simulazione punta e clicca, la sanguinosa storia e il gameplay, così come l’atmosfera famigerata della vecchia Londra, sono culminati in un’esperienza senza eguali. Non vediamo l’ora di vedere tutti sporcarsi le mani!”

I progetti degli sviluppatori

Bad Vices Games è un team di sviluppo indipendente fondato da Cristian Gambadori ed Eleonora Vecchi. Con sede nelle Marche, in Italia, i due si sono uniti nel 2020 sviluppando un gameplay ambizioso. I loro altri progetti includono Sexual Void e Hippocampus.

Troglobytes Games ha oltre due decenni di esperienza alle spalle. Altri lavori includono Hyper Parasyte e Blind Fate: Edo no Yami. Il team esiste dall’era GameBoy Advance, ma ha lavorato per produrre giochi di alta qualità su piattaforme utilizzando gli ultimi progressi tecnologici.

Se stai cercando di trasformare le persone in torte, dovresti giocare a Ravenous Devils, in uscita il 29 aprile. Puoi trovarlo su Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X| S.