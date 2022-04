Prodotti ritirati: avete mangiato questi alimenti? Ecco a cosa andrete incontro!

Il focolaio di salmonella che ha coinvolto la Kinder prosegue la sua corsa tra i prodotti dell’azienda Ferrero. Nel mentre continua l’avanzata degli alimenti ritirati per via dell’ossido di etilene e non solo. Insomma, nel 2022 dobbiamo (più di sempre) fare attenzione a ciò che mangiamo.

Prodotti ritirati: cosa provocano questi prodotti

Ma cos’è l’ossido di etilene e cosa comporta? Secondo gli esperti, può causare molteplici sintomi con un’esposizione di alcuni minuti, come mal di testa e convulsioni, e addirittura ictus e coma per periodi più prolungati. Per giunta può irritare le vie respiratorie, provocando versamenti di liquidi, ma anche recare problemi alla vista. Non finisce qui! Perché in laboratorio è stato dimostrato che può favorire tumori al fegato e danni all’apparato riproduttivo, mettendo in pericolo anche la fertilità e le gravidanze.

Quali sono quindi i prodotti ritirati che lo contengono e non, ma da cui girare comunque alla larga?