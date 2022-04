Il mese di aprile sta portando alla luce una serie di nuove truffe per i clienti di Postepay. Da tempo i clienti di Poste Italiane, nonostante gli ampi passi in avanti fatti dall’istituto per garantire ampia sicurezza, devono avere a che fare con phishing da parte dei malintenzionati sul web.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

Le principali minacce per i clienti di Postepay arrivano dai messaggi sospetti, in cui si assicura una sorta di bonifico inatteso sulla carta di credito ricaricabile. I messaggi, inviati ora attraverso le mail ora attraverso gli SMS, preannunciano accrediti sul conto dal valore superiore ai 1000 euro. Per dare un semplice esempio di questi messaggi: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Gli utenti di Poste Italiane che leggono queste comunicazioni si trovano spesso a cliccare su un link in allegato. Ovviamente la promessa del bonifico si tramuta presto in un nulla di fatto.

Coloro che credono a tale promessa e che cliccano sul link, invece, si trovano a condividere i loro dati riservati. In molte occasioni, proprio per mezzo di questa tecnica, gli utenti di Postepay perdono l’accesso alle credenziali home banking.

Laddove gli hacker dovessero mettere le loro mani sulle credenziali home banking del pubblico, il rischio di perdere i proprio risparmi in pochi minuti sarebbe altissimo. In caso del minimo sospetto su messaggi legati alla Postepay, quindi, i clienti devono contattare al più presto il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.