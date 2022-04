Iliad guarda sempre con maggiore interesse al campo della telefonia fissa. Il gestore francese ha deciso di mettere a disposizione degli utenti alcune tariffe low cost per la Fibra ottica già nel corso di queste ultime settimane.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Dopo aver consolidato sula sua fortuna nel settore della telefonia mobile, Iliad ha deciso di fare il grande passo anche nel campo della telefonia fissa. Con le tariffe per la Fibra ottica gli utenti avranno sempre accesso a promozioni dalla massima convenienza. Anche per queste promozioni, i consumi sono illimitati ed i costi sono quelli più bassi del mercato.

I clienti che scelgono il gestore francese potranno scegliere la tariffa Iliad Box. In questa circostanza gli abbonati si troveranno a pagare un costo mensile pari a 15,99 euro. I consumi garantiti prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con connessione internet illimitata sempre sino a 4 Gbps.

Il costo di 15,99 euro è garantito agli abbonati di Iliad che hanno attivato in via contestuale una ricaricabile per la telefonia mobile. In caso di mancata attivazione della ricaricabile per la telefonia mobile, il prezzo per la Fibra ottica sale leggermente, sino a 23,99 euro.

Iliad, come previsto d’altronde anche dagli altri gestori, prevede un piccolo prezzo extra per la sottoscrizione delle tariffe di Fibra ottica. Il costo di attivazione una tantum in questo caso è di 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.