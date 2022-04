Iliad: due promo disponibili, ecco fino a 300GB e la connessione 5G

Iliad sta riuscendo a bypassare le problematiche che purtroppo stanno caratterizzando questo periodo che sarebbe potuto risultare uno dei più floridi di sempre del gestore. L’antitrust infatti si sarebbe accanito ancora una volta contro la famosa società che si occupa di telefonia mobile, questa volta a causa di alcune informazioni mancanti in merito al 5G sulle offerte mobili.

Parlando proprio di offerte mobili, ci sono ancora alcuni giorni per sottoscrivere una delle migliori offerte di sempre che è quella da 150 giga in 5G. Ricordiamo infatti che Iliad ha reso di nuovo disponibile questa soluzione con i soliti i contenuti e sempre con il solito prezzo. La promo dunque permette di avere 150 giga in 5G ogni mese con minuti ed SMS senza limiti verso tutti al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Iliad: c’è anche un’offerta consolidati fino a 300 giga utilizzando la rete 4G e 4G+

La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la SIM direttamente in un modem 4G, con la garanzia della trasparenza iliad a un costo di 13,99 euro al mese. La tariffa dell’offerta Dati 300 non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 10 maggio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store e gli oltre 1.200 iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di GDO).