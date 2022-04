Honor lancia la Serie X in Italia: ecco l'arrivo di Honor X7 e Honor X8

HONOR annuncia oggi il lancio della nuova Serie X con l’arrivo di HONOR X7 e HONOR X8 sul mercato italiano. Con l’ingresso della Serie, HONOR offrirà l’opportunità ai propri utenti di acquistare prodotti tecnologicamente potenti e innovativi, con un incredibile rapporto qualità-prezzo.

HONOR X7 e HONOR X8 vantano infatti caratteristiche leader nel settore insieme a un comparto fotografico all’avanguardia e performance straordinarie. Due dispositivi ideali per gli utenti più giovani, affamati di intrattenimento.

I nuovi membri della Serie X di HONOR: HONOR X8 e HONOR X7

HONOR X8

HONOR X8 sarà disponibile in Italia a partire dal 21 aprile ad un prezzo consigliato al pubblico di €259,90.

Gli utenti potranno preordinarlo sul sito di hihonor dal 14 aprile, fornendo un acconto di €10 per ricevere inoltre uno sconto extra di 20€ sul nuovo X8 (promo valida dal 14 al 24 aprile 2022).

HONOR X8 porta agli utenti un design sottile ed elegante, un grande schermo con cornici super sottili, eccezionali capacità fotografiche e prestazioni potenti che superano le aspettative, il tutto ad un prezzo accessibile.

Portando le innovative soluzioni tecnologiche di HONOR agli utenti globali di smartphone, HONOR X8 presenta un corpo ultra sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,45 mm e un peso di soli 177 g. Presentando un’esperienza di intrattenimento visivo davvero coinvolgente, HONOR X8 è stato progettato con cornici super strette che offrono un display coinvolgente e un impressionante rapporto schermo-corpo del 93,6%, il più alto da raggiungere tra gli smartphone tradizionali dello stesso grado e gli smartphone della stessa categoria.

HONOR X8 è dotato della tecnologia RAM Turbo (6GB+2GB), che permette agli utenti di aprire contemporaneamente più applicazioni senza compromettere l’efficienza, garantendo un’esperienza utente eccezionalmente fluida. Uno smartphone potente, l’HONOR X8 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon® 680 e da un processore avanzato a 6 nm progettato per fornire prestazioni superiori pur conservando l’energia.

Dotato di un’impressionante fotocamera quadrupla da 64MP, tra cui una fotocamera principale ultra-nitida da 64MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2M e una fotocamera Bokeh da 2M, HONOR X8 offre un’esperienza fotografica eccezionale soprattutto di notte o in condizioni di scarsa luminosità, permettendo ai fotografi in erba di catturare più dettagli che mai.

HONOR X7

Il nuovo HONOR X7 fa parte della nuova serie HONOR X, e mette a disposizioni degli utenti una batteria dalle prestazioni straordinarie per una connettività prolungata, un display immersivo e una serie di innovative soluzioni tecnologiche sviluppate da HONOR, il tutto a un prezzo accessibile.

Lo smartphone HONOR X7 vanta di una potente batteria da 5000mAh che lo posiziona in cima alla classifica per la sua eccezionale durata, dando agli utenti la possibilità di effettuare fino a 49 ore di telefonate con una sola carica.La batteria del dispositivo è inoltre supportata da HONOR SuperCharge da 22.5W, che garantisce agli utenti di ricaricare in soli 10 minuti il loro dispositivo quanto basta per supportare tre ore di riproduzione video online.

Dotato di un display HONOR FullView da 6,74 pollici, il dispositivo HONOR X7 garantisce un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, offrendo un’esperienza visiva fedele alla realtà, ideale per guardare film, sfogliare foto o giocare.

Promuovendo una migliorata multimedialità ed esperienza di gioco, il nuovo HONOR X7 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon® 680, un processore avanzato a 6 nm supportato dalla GPU Qualcomm® Adreno™, che è progettata per fornire prestazioni superiori pur conservando l’energia. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni, lo smartphone HONOR X7 vanta l’innovativa tecnologia HONOR RAM Turbo, che consente di aprire simultaneamente più applicazioni in background per un’esperienza di gioco senza interruzioni.