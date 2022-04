Il marchio tecnologico globale HONOR ha lanciato oggi la nuova serie HONOR MagicBook dotata del potente processore AMD RyzenTM 5 5500 U e della grafica AMD RadeonTM. Fornendo una prestazione eccezionale in un corpo compatto e ultrasottile, la nuova serie HONOR MagicBook è dotata di Eye Comfort HONOR FullView Display per una maggiore protezione degli occhi, Dual Heat Pipes con un design Large Fan per una dissipazione efficiente del calore e una batteria massiccia da 56Wh per un uso ininterrotto per tutto il giorno.

A partire dal 14 aprile 2022, HONOR MagicBook 14 sarà disponibile in preorder con un coupon di €150 (valido dal 21 al 28 aprile) e disponibile per l’acquisto a partire dal 21 aprile al prezzo di € 749,90 su com.

sarà disponibile in preorder con un coupon di €150 (valido dal 21 al 28 aprile) e al prezzo di € su com. In preorder a partire dal 7 aprile con un coupon di €200 (promozione valida dal 14 al 21 aprile) HONOR MagicBook 15 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 14 aprile al prezzo di €799,90 su com.

Prestazioni impareggiabili, chipset potente con una batteria iper performante

Vantando il nuovo processore AMD RyzenTM 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.3GHz, la grafica integrata AMD RadeonTM, la serie HONOR MagicBook offre una prestazione eccezionale quando si tratta di elaborare la grafica e gestire compiti complessi, supportando il gioco, la realizzazione di film o il rendering 3D con facilità.

Oltre al processore ad alte prestazioni, la serie HONOR MagicBook è dotata di 16GB di memoria 3200MHz a doppio canale, migliorando la velocità di trasmissione fino al 50% rispetto alla memoria a singolo canale.

In combinazione con una delle più veloci unità di archiviazione interna – 512GB PCIe NVMe SSD, la serie HONOR MagicBook porta le prestazioni a un livello completamente nuovo. Aumentando la produttività al massimo, la modalità Fn+P Performance Mode è disponibile per compiti pesanti, come l’utilizzo di software di progettazione avanzata, permettendo agli utenti di elaborare i dati a una velocità ultra-veloce.

Dotato di una massiccia batteria da 56Wh (valore nominale), la serie HONOR MagicBook fornisce fino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione su una pagina web con una singola carica completa. Il dispositivo è dotato di un caricatore veloce da 65Wh, che alimenta la batteria da zero al 65% in un’ora, aiutando gli utenti a studiare in movimento con facilità.

Garantendo un’esperienza utente ininterrotta e potente per tutto il giorno, la serie HONOR MagicBook presenta un sistema avanzato di dissipazione del calore, Dual Heat Pipes con un design Large Fan. Questo aiuta a raggiungere fino al 36% in più di aspirazione dell’aria e garantisce che il dispositivo possa mantenere una temperatura gestibile anche durante attività intense o giochi, perfetto per gli utenti che richiedono un’esperienza migliore della categoria per migliorare la loro giornata lavorativa.

Eye Comfort HONOR FullView Display per un’esperienza visiva confortevole e coinvolgente

Grazie allo stupefacente Eye Comfort HONOR FullView Display da 14 pollici, alla gamma di colori sRGB al 100%, alla luminosità di 300 nit e al rapporto schermo/corpo dell’84%, la serie HONOR MagicBook offre una qualità d’immagine superiore e immagini fedeli alla realtà per aiutare gli utenti a catturare ogni dettaglio sullo schermo.

Tenendo in mente il benessere dell’utente, la serie HONOR MagicBook è dotata della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e della certificazione TÜV Rheinland Flicker-free. Disponibile con la tecnologia DC Dimming e la modalità Eye-Comfort, lo schermo riduce la luce blu dannosa del 50% per fornire una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole per tutto il giorno.

Progettato perfettamente per la condivisione di contenuti con gli altri, la serie HONOR MagicBook è dotata di un’apertura a cerniera di 180 gradi, che consente agli utenti di regolare lo schermo al miglior angolo di visione e di stenderlo completamente piatto quando si condividono video o informazioni con gli altri, perfetto per il lavoro o lo studio.

Premium Design leggero per l’ultra-portatilità

Vantando potenti caratteristiche tutte racchiuse in un corpo elegante e in alluminio, la serie HONOR MagicBook pesa solo 1.38kg ed è spesso solo 15.9mm, entrando facilmente nella maggior parte delle borse e permettendo agli utenti di godere della massima portabilità e prestazioni in movimento.

Progettato con uno squisito smusso azzurro, la serie HONOR MagicBook assicura una finitura elegante per renderlo compatto, sottile ed elegante, perfetto per ogni occasione. A completamento del design unico e moderno, la nuova serie HONOR MagicBook è disponibile in Mystic Silver e Space Gray.

Connettività e accessibilità migliorate per un’esperienza utente intelligente

Garantendo velocità di download più veloci e fluide e un accesso rapido e facile a una rete stabile, la serie HONOR MagicBook è potenziata da Wi-Fi 6 e da un design a doppia antenna 2X2 MIMO, raggiungendo una banda di frequenza 5G e una larghezza di banda di 160MHz, offrendo velocità di trasferimento wireless fino a 2400Mbps, circa 2,7 volte la velocità del Wi-Fi 5.

La serie HONOR MagicBook è dotata di Multi-screen Collaboration che offre un’esperienza senza soluzione di continuità e assicura che il multi-tasking sia più facile che mai. Con la Multi-screen Collaboration, gli utenti possono facilmente trascinare, rilasciare e modificare i loro file, utilizzando la stessa tastiera e il mouse mentre visualizzano lo schermo dello smartphone e i file sul portatile.

Per coloro che sono sempre impegnati in chiamate o riunioni online, la serie HONOR MagicBook è dotata di un doppio MIC per supportare una migliore acquisizione audio. Dotato di due altoparlanti simmetrici che possono produrre un suono surround coinvolgente con meno distorsione, la serie HONOR MagicBook offre un’esperienza di ascolto di alta qualità ed equilibrata per le riunioni di lavoro o le conferenze online.

Insieme a un comodo pulsante di accensione per la lettura delle impronte digitali che consente un accesso istantaneo e sicuro all’avvio, la serie HONOR MagicBook ha anche più porte su entrambi i lati del portatile per collegare una varietà di dispositivi diversi.

