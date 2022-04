Euronics prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a scontare i migliori prodotti in commercio, portandoli a prezzi mai visti prima d’ora. Il volantino è una piccola meraviglia, sebbene comunque sia importante sottolineare le varie differenze in relazione all’area di appartenenza.

Come sempre accade parlando di euronics, ricordiamo che tutti i prezzi elencati potrebbero essere differenti, il consiglio che vi possiamo dare è sempre il solito, valutate attentamente il negozio più vicino alla vostra residenza. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata.

Euronics: le offerte che tutti vogliono

I migliori prodotti in promozione da Euronics spaziano tra le più importanti categorie merceologiche, ma come era lecito immaginarsi, focalizzano più che altro la propria attenzione sul mondo della telefonia. All’interno di tale segmento abbiamo la possibilità di scoprire un elevato quantitativo di promozioni, e di prezzi da non perdere di vista, con un focus ancora più preciso sulla fascia che rientra nei 500 euro di spesa finale.

Concentrandoci a questo livello, potremo infatti pensare di acquistare Xiaomi redmi Note 11, Oppo Reno6, Realme 9 Pro, Motorola Edge 30 Lite, Redmi Note 11 Pro, o i più interessanti Honor 50 e oppo Find X5 Lite. Volendo invece approfittare di un top di gamma, il consiglio è di scegliere uno tra Apple iPhone 12 e iPhone 12 Pro, distribuiti rispettivamente a 1279 e 1379 euro. Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics, può essere raccolta a questo indirizzo.